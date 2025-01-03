Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа

Правительство Словакии рассмотрит возможные ответные меры на действия Украины, которая прекратила транзит российского газа через свою территорию в страну.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет Reuters.

О каких санкционных мерах идет речь

В частности, Роберт Фицо отметил, что его партия "Smer" рассматривает следующие санкционные меры:

возможность остановки поставок электроэнергии в Украину;

сокращение поддержки украинских беженцев.

"Моя партия "Smer" готова обсудить и достичь договоренностей в коалиции по прекращению поставок электроэнергии и значительному сокращению поддержки украинских граждан в Словакии», — заявил Фицо.

Кроме того, Словакия потребует возобновления транзита газа или компенсации за убытки, которые, по словам Фицо, понесла Словакия из-за прекращения поставок российского газа.

"Единственной альтернативой для Словакии является возобновление транзита или же требование механизмов компенсации, которые покроют потери государственных финансов, составляющие почти 500 миллионов евро", — сказал Фицо.

Фицо подчеркнул, что в следующий вторник словацкая делегация планирует обсудить ситуацию в Брюсселе, а затем его правящая коалиция будет решать, как ответить на действия, которые он назвал "саботажем" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Позиция Фицо

Отмечается, что Словакия имеет альтернативные источники поставок газа, но Фицо, прекративший военную помощь Украине и стремившийся наладить более теплые отношения с Москвой, отмечает, что страна потеряет доходы от транзита и будет вынуждена платить дополнительные сборы за транспортировку нероссийского газа.

Он также добавил, что из-за действий Украины цены на газ и электроэнергию в Европе вырастут.

Государственный словацкий импортер газа SPP, покрывающий около двух третей спроса в стране, заявил, что ему придется понести дополнительные расходы в размере около 90 миллионов евро, в основном в виде платы за транзит, если он заменит весь российский газ в течение этого года.

По данным словацкого оператора электросетей, в первые 11 месяцев 2024 года Словакия экспортировала 2,4 миллиона мегаватт-часов электроэнергии в Украину, которая испытывала дефицит из-за российских бомбардировок.

Напомним, с 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

Добавим, что до 31 декабря 2024 года у Украины был действующий контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа. Продолжать его украинская сторона отказалась по политическим причинам. Это, в частности, повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была еще почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья .