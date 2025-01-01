Украина остановила транзит российского газа

Украина с 7:00 1 января остановила транзит российского природного газа по своей территории. Как сообщают в Министерстве энергетики, это было сделано "в интересах национальной безопасности". Украина также проинформировала об этом международных партнеров.

"Мы остановили транзит российского газа. Это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", — подчеркнул министр Герман Галущенко.

В профильном ведомстве заверили, что инфраструктура газотранспортной системы Украины была "заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей".

Как отмечает "Оператор ГТС Украины", готовясь к работе в новых условиях, он договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставок газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям.

"В 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности, увеличенные на южном направлении – это "Вертикальный коридор", а также сделала гарантированные мощности из Польши", – напомнили в госкомпании.

Вторым направлением подготовки к нулевому транзиту, как говорят в ОГТСУ, стала оптимизация расходной части: было существенно сокращено потребление газа для собственных нужд, а также проведена оптимизация значительного количества активов, не задействованная в работе газотранспортной системы.

Напомним, что до 31 декабря 2024 года у Украины был действующий контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа. Продолжать его украинская сторона отказалась по политическим причинам. Это, в частности, повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была еще почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья.

Кроме того, прекращение транзита газа через Украину повлекло за собой углубление политического конфликта с нынешним руководством Словакии, которое в ответ пригрозило возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину.