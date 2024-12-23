Фицо встретился с Путиным: удалось ли договориться о транзите российского газа

В воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

Об этом Фицо сообщил в Fecebook.

По его словам, встреча с лидером страны-агрессора стала ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, выступившего против продления транзита российского газа через Украину в Словакию с 1 января 2025 года.

"Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях Словакии, что неприемлемо", — отметил Фицо.

Он добавил, что о поездке в Россию проинформировал представителей Евросоюза еще 20 декабря.

Как отметил словацкий премьер-министр, Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа в Словакию, но это "практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента".

"В длительной беседе с Путиным мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного окончания войны, а также о взаимоотношениях между Словацкой Республикой и Российской Федерацией, которые я намерен стандартизировать", — добавил Фицо.

Заметим, на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря Роберт Фицо сказал, что из-за отказа Украины транспортировать российский газ Словакия может потерять 525 миллионов евро.

Подчеркнем, что после февраля 2022 года в Москве за последние три года были только канцлер Австрии и политический союзник Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Словакии отреагировали на встречу Фицо и Путина

В Словакии раскритиковали визит Роберта Фицо в Москву, назвав это "изменой" союзников и интересов страны, сообщает Aktuality.sk.

Член президиума оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Иван Корчок назвал эту поездку "поворотным моментом" и заявил, что Фицо решил встать рядом с российским диктатором.

"Это предательство союзников и Словакии, это поворотный момент в нашей внешней политике, на который у премьер-министра нет мандата", – сказал Корчок.

Лидер оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечко назвал поездку позором и "изменой национальных интересов".

"Если бы премьер-министр действительно был заинтересован в транзите газа, ему следовало бы вести переговоры с украинской стороной, а не превращать Словакию в инструмент российской пропаганды", – подчеркнул он.

В свою очередь лидер партии Свободы и Солидарности Бронислав Греллинг заявил, что теперь Словакия окажется "в международной изоляции".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения о ассоциацию с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.

Фицо призвал европейских союзников найти способ сохранить транзит российского газа через Украину после окончания соглашения Киева с "Газпромом" в конце года. По его словам Фицо, транзит российского газа через Украину может продолжиться, если его назовут "чем-то другим".

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. последующие годы.

Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину. Тем временем в Министерстве энергетики Украины также ожидают остановки транзита .

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. в 2018–2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, следующего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.