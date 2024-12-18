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"Не дадим трубопроводу пересохнуть". Фицо придумал, как продлить транзит российского газа через Украину

газопровод
Словакия не покидает тему продления транзита

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских союзников найти способ сохранить транзит российского газа через Украину по завершении соглашения Киева с "Газпромом" в конце года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фицо нашел решение

По словам Фицо, транзит российского газа через Украину может продлиться, если его назовут "чем-то другим". Он считает, что Киев заинтересован в сохранении транзита, хотя украинское правительство и отклонило возможное продление контракта с российским "Газпромом".

"Это будет не российский, это будет какой-то другой газ. Мы просто позволим этому трубопроводу пересохнуть? Ради чего? Потому что вам не нравятся россияне? Ладно, мне они нравятся", — сказал премьер Словакии.

Фицо отметил, что Словакия зарабатывает до полмиллиарда евро в год на транзитном сборе.

Кроме Словакии, продлить соглашение на транзит газа через Украину, которое истекает 1 января 2025 года, призывают компании Италии, Австрии и Венгрии.

Политики выдвигают идеи, чтобы сохранить поставки, в том числе посредством посредников.

"У нас есть решение, чтобы Украина не транзитировала российский газ, а это был газ, принадлежащий кому-то другому", — сказал Фицо, не уточняя деталей.

Он добавил, что общий объем транзита газа через Украину мог бы остаться на уровне около 14-15 млрд кубометров в год. Этот объем включает газ, поступающий в Австрию и Чехию. Поэтому Фицо 19 декабря встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, чтобы обсудить свои предложения по продолжению транзита газа через Украину.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения о ассоциацию с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. последующие годы.

Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину. Тем временем в Министерстве энергетики Украины также ожидают остановки транзита.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от идущего транзитом через Украину российского природного газа после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС будет идти российский газ.

Автор:
Светлана Манько