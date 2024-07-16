С газовой генерацией и без российского транзита: хватит ли Украине газа на следующую зиму

После начала полномасштабной войны Украина смогла отказаться от импорта природного газа из России. На следующую зиму газа собственной добычи тоже должно хватить, но на фоне войны риски нехватки энергоресурса сохраняются.

На фоне значительных проблем с электроэнергией вопрос запасов газа, когда-то считавшийся одним из ключевых при подготовке к отопительному сезону, перешел в разряд второстепенных. Собственная добыча газа растет, а прошлую зиму Украина впервые в истории пережила без импорта газа.

Согласно заявлению главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, крупнейший государственный холдинг в этом году планирует добыть 15 млрд куб. м газа, что более чем достаточно для обеспечения страны. Однако в ожидании длительных отключений света зимой бизнес и общины активно строят малую газовую генерацию. По оценке "Укрэнерго" бизнес уже готов реализовать проекты по развитию 1 ГВт маневровых мощностей, что в перспективе может сказаться и на потреблении газа.

Другой проблемой может стать прекращение транзита газа. Транзитный контракт с россиянами истекает 1 января 2025 года. Украина не хочет новых переговоров о транзите российского газа, и, похоже, в Европейском Союзе также на этом не будут настаивать. Альтернативой ему может стать газ из Азербайджана. Это позволит Украине получать доходы от транзита, а ЕС - российское голубое топливо. Единственной недовольной стороной здесь могут стать сами россияне, которые после прекращения транзита могут нанести удары по украинской газотранспортной системе. В таком случае будет проблематично поставлять газ на юг и восток Украины.

Хватит ли газа для новой генерации

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, планы по развитию децентрализованной газовой генерации действительно существуют, но чтобы их реализовать нужно время. При этом эксперт отмечает, что несмотря на все стимулы от государства установление собственного газового поколения остается достаточно дорогим решением для украинского бизнеса и в первую очередь этим смогут воспользоваться крупные компании, имеющие в наличии свободный ресурс.

Эксперт считает, что к зиме бизнес и муниципалитеты смогут построить газовую генерацию мощностью 150-200 МВт. А это существенно не повлияет на показатели потребления в стране. Однако впоследствии децентрализованное поколение действительно сможет стать существенным потребителем газа.

Если в Украине развернется мощное строительство газовой генерации, то в среднесрочном периоде это может отразиться на балансе потребления. Тогда, через 3-5 лет может возникнуть вопрос, как нам снабжать эти газовые электростанции ресурсом. Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Бывший глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон также считает, что в этом году в Украине не будет установлено большое количество газовых мощностей. Но даже в этом случае новое поколение не создаст проблем с нехваткой газа зимой.

Даже если будут установлены дополнительные 1 ГВт газовых мощностей проблемы с газом не будет по нескольким причинам. Во-первых, разрушенные ТЭС и ТЭЦ потребляли газ в прошлом году, поэтому их объем потребления освободился. Во-вторых, в Украине продолжает сокращаться потребление газа, при достаточно стабильной добыче, поэтому дополнительные объемы газа есть. Сергей Макогон Бывший глава Оператора ГТС Украины

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорит, что в долгосрочной перспективе в Украине появится достаточно много газовой генерации, однако это не повлияет на потребление газа. Достаточное количество такого оборудования в городах будет замещать старые тепловые котлы, поскольку газотурбинные и газопоршневые электростанции производят не только электрическую энергию, но и тепловую. Кроме этого, в последние годы некоторые угольные энергоблоки работали преимущественно на природном газе, особенно это касается тех, которые находились под управлением Центрэнерго.

То есть, мы фактически будем замещать качественным оборудованием с эффективным КПД те затраты, которые у нас и так были новым качеством генерации. Поэтому я думаю, что при нормальном развитии нашей газодобывающей отрасли и нормальной ее работы Украина останется страной, которая сама себя обеспечивает газом Александр Харченко Директор Центра исследования энергетики

Угрозы после прекращения транзита

По мнению Омельченко, одна из проблем на следующий отопительный сезон — прекращение контракта на транзита российского газа. Если транзит прекратится, изменится архитектура поставок газа. Газотранспортная система Украины, в которую интегрирована и газораспределительная система, будет работать в режиме реверса. По мнению эксперта, потребуются дополнительные мощности технического газа в хранилищах, чтобы поддержать давление. По его оценке, запас в 13 млрд куб. м, которые "Нафтогаз" планирует накопить до зимы, может быть недостаточным, как минимум нужно 14 млрд куб. м. Однако Омельченко отмечает, что Украина без проблем сможет докупить достаточное количество газа в случае необходимости. Технические возможности позволяют это сделать, а цены значительно ниже, чем в 2021-2022 годах.

По словам Харченко, если транзит прекратится, то у украинской газотранспортной системы могут быть гораздо большие проблемы, чем давление в трубе. Если власти не договорятся о транзите российского или азербайджанского газа через территорию Украины, россияне могут просто разрушить газотранспортную систему так же, как они разрушили маневровые электростанции. При этом компрессорные станции, обеспечивающие давление в газотранспортной системе, будет сложнее восстановить чем поврежденные электростанции.

В мире значительный дефицит такого оборудования и оно часто не взаимозаменяемо. К тому же на наших компрессорных станциях в большинстве своем стоит старое оборудование советских времен. Достать на него запчасти можно будет только снимая их с других станций. Александр Харченко Директор Центра исследования энергетики

При таком сценарии, рассказывает Харченко, ситуация будет очень сложной, особенно на востоке и юге Украины. И если потребителей в Харьковской и Полтавской областях можно будет обеспечить, потому что там есть газ собственной добычи, в южные области газ будет сложно поставить — плечо доставки с запада страны очень большое.

А вот Макогон говорит, что при прекращении транзита украинской ГТС не потребуется дополнительных объемов газа. Также он считает, что Украина сможет обеспечить неприкосновенность газотранспортной системы, если на российские удары по компрессорным станциям будет отвечать ударами по российской газотранспортной системе, в том числе на экспортных направлениях - "Голубому потоку" и "Турецкому потоку". Компрессорные станции этих газопроводов находятся на побережье Черного моря и могут быть поражены украинскими дронами, равно как российские нефтеперерабатывающие заводы.