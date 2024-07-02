В "Нафтогазе" сообщили насколько увеличилась добыча газа за первое полугодие 2024 года

За первое полугодие 2024 года компании Группы Нафтогаз, а именно АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" увеличили добычу товарного газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема 7,3 млрд куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

В настоящее время объемы добычи газа опережают запланированные показатели почти на 2%.

Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, добиться таких результатов удалось благодаря вводу в эксплуатацию 41 скважины, что на 1 больше, чем предполагалось планом. Среди них 14 скважин высокодебитных и обеспечивают добычу более 100 000 кубометров газа в сутки. Кроме того, специалисты компании постоянно анализируют возможности возобновления эксплуатации подержанных скважин путем применения новых технических решений.

Прогноз по добыче газа в этом году

Группа "Нафтогаз" прогнозирует, что Государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа.

Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

Компания "Нефтегаз" благодаря привлечению новых современных технологий может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа "Нафтогаз" увеличила добычу газа на 12%.

В 2023 году "Нефтегаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Самая мощная скважина была запущена в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки.

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта заработала мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.

А в апреле в Украине заработала еще одна высокодебитная скважина, которая ежедневно дает 140 тыс. кубометров газа. Она стала пятой из запущенных специалистами АО "Укргаздобыча" Группы "Нафтогаз" с начала 2024 года.

В мае АО "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию еще две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений на востоке Украины. Суммарно они дают 390 тысяч куб. м газа в сутки: 270 тыс. куб. м и 120 тыс. куб. м.

В июне акционерное общество "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тысяч кубометров газа и 120 тонн газового конденсата в сутки. Кроме того, компания пробурила и запустила еще одну газовую скважину, обеспечивающую добычу 439 000 кубометров голубого топлива в сутки.