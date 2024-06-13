В Украине запустили новую мощную скважину: дает 280 тысяч кубометров газа в сутки

АО "Укргаздобыча", которая является частью Группы "Нафтогаз", запустила новую высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. кубометров газа и 120 тонн газового конденсата в сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что новая скважина была заложена как разведывательная для проведения исследований перспективных залежей газоконденсатного месторождения. Ее глубина – 3 км 200 м.

При запуске скважины применили новые технологии и уникальные инженерные решения, благодаря чему добились таких показателей по добыче газа.

"Наши специалисты продолжают изучать возможности этого месторождения. Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи. Сейчас ресурсы в его недрах оценены на уровне около 1 млрд куб. м газа", - отметил глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Он добавил, что такого результата удалось добиться благодаря профессиональной работе команды Романа Боднарука и геологов УкрНИИгаза. Работы по наклонно-направленному бурению выполняли специалисты одного из отделений буровых работ БУ «Укрбургаз».

«Мы запускаем новые скважины, добываем газ и закачиваем его в подземные газохранилища. Темпы закачки голубого топлива превышают прошлогодние показатели», – подчеркнул глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Прогноз по добыче газа в этом году

Группа "Нафтогаз" прогнозирует, что государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа.

Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

Компания "Нафтогаз" благодаря привлечению новых современных технологий может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа "Нафтогаз" увеличила добычу газа на 12%.

В 2023 году "Нафтогаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта заработала мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.

А в апреле в Украине заработала еще одна высокодебитная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. кубометров газа. Она стала пятой из запущенных специалистами АО "Укргаздобыча" Группы "Нафтогаз" с начала 2024 года.

В мае АО "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию еще две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений на востоке Украины. Суммарно они дают 390 тысяч куб. м газа в сутки: 270 тыс. куб. м и 120 тыс. куб. м.