Лучший показатель за два года: Украина увеличила добычу газа

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа Нафтогаз увеличила добычу газа на 12%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что АО "Укргаздобыча", являющееся частью Группы Нафтогаз, в первом квартале этого года перевыполнило имеющийся план и достигло наивысшей добычи за соответствующий период за последние два года.

"Нашей команде в этом году в первом квартале удалось увеличить добычу почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это результат запуска новых продуктивных скважин, а также эффективной работы со старым фондом", - отметил глава Группы " Нафтогаз " Алексей Чернышев.

Он добавил, что традиционно высокие показатели добычи голубого топлива на востоке страны, однако на западе и в центральных областях также перевыполнили имеющийся план.

Сообщается, что компания продолжает развивать свою добычу, внедряя современные технологии и инженерные решения.

" Каждое газопромышленное управление Укргаздобычи, несмотря на обстрелы, а иногда и отсутствие электроснабжения, выполняет плановые показатели по добыче газа на этот год. В то же время есть риски, мы понимаем, что возможны обстрелы. Однако компания будет делать все возможное, чтобы и дальше обеспечивать потребности страны", – подчеркнул руководитель "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

Компания "Нафтогаз" благодаря привлечению новых современных технологий может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В 2023 году "Нафтогаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта заработала мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.

А в апреле в Украине заработала еще одна высокодебитная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. кубометров газа. Она стала пятой из запущенных специалистами АО "Укргаздобыча" Группы "Нафтогаз" с начала 2024 года.

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