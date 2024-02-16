В 2023 году "Нафтогаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин

По сравнению с 2021 годом добыча из отремонтированных скважин увеличилась на 20% и стала самой большой за последние 4 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Этот показатель на 20% превысил добычу в довоенном 2021 году. Я искренне благодарен специалистам "Укргаздобычи" и всей команде, благодаря которой этот результат стал возможным", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Он сообщил, что дочерняя компания "Нафтогаза" – "Укргаздобыча", провела капитальный ремонт и восстановила старую скважину, которая теперь дополнительно дает более 340 тыс. куб. м газа в сутки.

Отмечается, что эта скважина была введена в эксплуатацию еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Она проработала более 40 лет и обеспечила добычу более 4 млрд. куб. м газа.

Несмотря на то, что буровая скважина достаточно долго находилась в ожидании ликвидации, в 2023 году специалисты провели детальный анализ и пересмотр технических и геологических рисков. В результате было принято решение восстановить скважину с помощью капитального ремонта.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что именно благодаря привлечению новых современных технологий компания может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

"Нашими специалистами постоянно ведется работа по пересмотру и анализу старых скважин, которые можно вернуть в эксплуатацию благодаря лучшим техническим возможностям, чем тем, которые были десятки лет назад", - отметил в.и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Ранее сообщалось, что "Укргаздобыча" установила 5-летний рекорд по суточной добыче товарного газа.

В 2023 году "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 86 скважин

АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Самую мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

Летом 2023 года АО "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива. Участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто буровой скважиной глубиной почти 4 тыс. м.