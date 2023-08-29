В Украине открыли новое месторождение газа: запасы могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива

АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м.

Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование.

"Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд. кубометров газа", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год.

"Наращивая запасы мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", – сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

Он также добавил, что "Укргаздобыча" продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Напомним, недавно "Укргаздобыча" запустила в работу две высокодебитные скважины, которые суммарно дают более 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки.

Также "Укргаздобыча" в начале июля завершило бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании. Ее дебит достиг высокого показателя – 150 тыс. куб. м.

Кроме того, "Укргаздобыча" в течение июня успешно ввела в эксплуатацию три высокопроизводительных скважины, которые суммарно обеспечивают добычу газа на уровне 425 тысяч кубических метров в сутки.