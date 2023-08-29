В Україні відкрили нове родовище газу: запаси можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива

АТ "Укргазвидобування" що входить до складу "Групи Нафтогаз", відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.

Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження.

"Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в компанії, це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік.

"Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – повідомив тимчасово виконуючий обовʼязки генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він також додав, що "Укргазвидобування" продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Нагадаємо, нещодавно"Укргазвидобування" запустило в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу.

Також "Укргазвидобування" на початку липня завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії. Її дебіт сягнув високого показника – 150 тис. куб. м.

Крім того, “Укргазвидобування” протягом червня успішно ввело в експлуатацію три високопродуктивні свердловини, які сумарно забезпечують видобування газу на рівні 425 тисяч кубічних метрів на добу.