"Укрнафта" бурить нову свердловину на Львівщині: скільки даватиме нафти та коли окупиться

"Укрнафта" розпочала буріння нової нафтової свердловини №105 на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що роботи розпочались із випередженням графіку і станом на 11 липня пройдено майже половину шляху - із запланованих 2213 метрів свердловина вже пробурена на 1084 метри.

Введення її в експлуатацію планується у серпні 2023 року. Початковий дебіт нафти очікується на рівні 24,3 тонни на добу. Вартість будівництва складає 105 мільйонів гривень, термін окупності - від 2 до 2,6 року. Прогнозується, що свердловина працюватиме мінімум 15 років.

Загалом на Верхньомасловецькому родовищі планується збудувати чотири нові свердловини у поточному році і ще п'ять у 2024 році — як похилоскеровані, так і горизонтальні.

"Мета "Укрнафти" — досягти енергетичної незалежності України в вуглеводнях. Маємо видобувати власний ресурс, щоб забезпечити внутрішнє споживання критичних для економіки галузей", - підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, що в рамках стратегії підвищення нафтовидобутку "Укрнафта" планує залучити інвесторів для розробки загалом більше 20 родовищ як на сході, так і на заході України. Крім того, компанія хоче відновлювати видобуток на вже ліквідованих свердловинах.

Раніше "Укрнафта" вже повідомляла про активізацію буріння на Верхньомасловецькому родовищі, заявляючи, що там буде пʼять нових свердловин. У цілому ж в 2023 році компанія планує збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн.