АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати контроль над видобувними активами Сахалінського родовища

Антимонопольний комітет ще 29 червня надав "Укрнафта" дозвіл на концентрацію більше 50% у компаніях "Укрнафтобуріння", "Сіріус-1", ТОВ "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум", повідомила 5 липня сама "Укрнафта".

Нагадаємо, що 23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією Агентства з розшуку та менеджменту активів та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів саме "Укрнафті".

В свою чергу, останній, а також Міноборони було доручено "вжити дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування" активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Раніше на вказані компанії, що здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі (Харківська область) було накладено арешт у кримінальному провадженні.

В Державному бюро розслідувань, що розслідує справу щодо зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважають, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра Сахалінського родовища протиправно.

Зазначимо, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу до АРМА "Укрнафтобуріння", однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

14 червня "Укрнафта" повідомила, що підписала з АРМА договір про управління корпоративними правами чотирьох зазначених газових компаній.