АМКУ разрешил "Укрнафте" получить контроль над добывающими активами на Сахалинском месторождении

Антимонопольный комитет еще 29 июня предоставил "Укрнафте" разрешение на концентрацию более 50% в компаниях "Укрнефтебурение", "Сириус-1", ООО "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум", сообщила 5 июля сама "Укрнафта".

Напомним, что 23 мая Кабинет министров согласился с предложением Агентства по розыску и менеджменту активов и Министерства обороны о передаче указанных активов именно "Укрнафте".

В свою очередь, последней, а также Минобороны было поручено "принять действенные меры, направленные на предотвращение прерывания функционирования" активов и/или риска сбоя в поставках природного газа, способного привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Ранее на указанные компании, осуществляющие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении (Харьковская область), был наложен арест в уголовном производстве.

В Государственном бюро расследований, расследующем дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считают, что "Укрнефтебурение" присвоило недра Сахалинского месторождения противоправно.

Отметим, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения об аресте и передаче АРМА "Укрнефтебурения", однако уже на следующий день по повторному ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

14 июня "Укрнафта" сообщила, что подписала с АРМА договор об управлении корпоративными правами четырех указанных газовых компаний.