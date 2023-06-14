"Укрнафта" получит в управление четыре арестованные газовые компании

ПАО "Укрнафта" и Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), подписали договоры по управлению корпоративными правами четырех газовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что АРМА передает "Укрнафте" в управление предприятия ООО "Ист Юроуп Петролеум", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", осуществляющих добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении и на которые было наложено арест в уголовном производстве.

Сообщается, что ОАО "Укрнафта" приступит к управлению активами после получения от Антимонопольного комитета Украины разрешения на концентрацию, за которым ОАО "Укрнафта" и АРМА обратились еще 1 июня 2023 года.

Ранее Кабинет Министров Украины согласился с предложением АРМА и Министерства обороны относительно передачи в управление ПАО "Укрнафта" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, а именно - корпоративных прав в уставном капитале ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ООО "Ист Юроуп Петролеум", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1".

Отметим, что решением Печерского суда от 11 апреля добывающая компания "Укрнефтебурение", которая связана с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником, передана на баланс Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Накануне 7 апреля этот актив был арестован.

В феврале 2023 года правоохранители на "Укрнафте" и "Укртатнафте", конечным бенифициаром которых был Игорь Коломойский, разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн. Оказалось, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

Напомним, 7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта" были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.