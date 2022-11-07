Націоналізація року: "Мотор Січ", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ" переходять у власність держави

Підприємства, повʼязані з Коломойським, Жеваго, Богуслаєвим та Григоришиним, переходять у власність держави. Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.

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Про це пише "Економічна правда" з посиланням на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що Нацкомісія прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Компаніям Ігоря Коломойського в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз України" до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери.

В "Укртатнафті" Ігор Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК "Нафтогаз України".

Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні зазнав ракетного удару армією РФ..

Донедавна власником "Мотор Січ" був Вʼячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями "Мотор Січі" були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

"Запоріжтрансформатор" – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.

Зазначимо, раніше суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" Богуслаєва, якого СБУ затримала 22 жовтня.

Наразі екскерівників "Укрнафти" та директорів п'яти компаній підозрюють в заволодінні 13 мільярдами гривень.