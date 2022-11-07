Национализация года: "Мотор Сич", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ" переходят в собственность государства

Предприятия, связанные с Коломойским, Жеваго, Богуслаевым и Григоришиным, переходят в собственность государства. Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.

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Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что Нацкомиссия приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

Компаниям Игоря Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК "Нафтогаз Украины" к этому принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры.

В "Укртатнафте" Игорь Коломойский совместно с Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Остальные – в НАК "Нафтогаз Украины".

Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае разрушен ракетным ударом армией РФ.

До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, продавший в 2017 году 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности, по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы, а впоследствии – арестованы. Богуслаева в октябре арестовали, обвинив в государственной измене.

Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей.

"Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.

Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.

Ранее суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Богуслаева, которого СБУ задержала 22 октября.

В настоящее время экс-руководителей "Укрнафты" и директоров пяти компаний подозревают в завладении 13 миллиардами гривен.