Кабмин хочет получить 10% бюджета от ренты на добычу полезных ископаемых. Почему ему это не удастся сделать

В 2023 году Минфин планирует наполнить бюджет на 117 млрд от ренты на добычу полезных ископаемых, но из-за войны в стране не осталось ни нормального рынка, ни возможности экспорта для добывающих предприятий.

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21 сентября Министерство финансов представило в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2023 год. 116,8 млрд гривен, а это более 10% спланированных налоговых поступлений в бюджет должны принести в государственную казну рентные платежи от добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. При этом в сытом 2021 году

В прошлом году, когда все полагали, что мир стоит на пороге сырьевого суперцикла, а цены на сырьевые товары стремительно росли, наполнить бюджет за счет ренты было более реальной задачей. В сытом 2021 году рента на добычу полезных ископаемых принесла в бюджет 89,3 млрд гривен. После полномасштабного российского вторжения и связанного с этим падения потребления ресурсов на внутреннем рынке, а также невозможности полноценного экспорта через морские порты планы нарастить поступления в бюджет через рентную на добычу полезных ископаемых с 67,8 млрд. гривен до 116,8 млрд. гривен выдаются не совсем реалистичными.

К тому же важным фактором, повлияющим на поступление ренты, может стать рецессия в еврозоне , которая вполне ожидаемо может произойти на фоне энергетического кризиса. При таком сценарии цены на сырьевые товары обвалятся, и добыча и экспорт таких товаров как железная руда может оказаться невыгодным, поэтому месторождения скорее всего будут работать с пониженными мощностями. Также вполне сомнительно, что источником поступлений в бюджет может стать добыча нефти. Добыча Украина не добывает много нефти, а ее полноценная переработка в горючее прекратилась после обстрелов Кременчугского НПЗ.

Таким образом, единственным более или менее стабильным источником поступлений от ренты является добыча газа. В Украине есть около 20 компаний, добывающих газ, поэтому получение ренты от этих компаний достаточно просто будет администрировать. К тому же, в отличие от нефти или руды на газ есть спрос, особенно зимой. Так что газодобыча является единственным реальным плательщиком ренты. Однако увеличение налогов может стать огромной проблемой для послевоенного восстановления отрасли или, что более вероятно поступления от рентных платежей будут значительно меньше запланированных.

За все заплатит газодобыча

Один из главных источников наполнений бюджета - металлургия сейчас почти стоит . В прошлом году металлургия принесла Украине 22 млрд. долларов валютной выручки, а продукция горно-металлургического комплекса в структуре экспорта составила 20,46%. Вместе с оккупированным Мариуполем Украина потеряла два крупнейших металлургических предприятия – ММК им. Ильича и Азовсталь, ранее давали стране 40% выплавки стали. Оставшиеся меткомбинаты загружены на 15%.

Горнорудные предприятия загружены на 25%, в основном из-за того, что меткомбинаты работают в прифронтовых городах Запорожье, Кривом Роге и Днепре. Кроме этого, на добычу железной руды негативно повлияла конъюнктура на мировом рынке. С середины лета цены на железорудное сырье упали на 35%. Кроме этого по экспорту железной руды бьет и дорогостоящая логистика, из-за роста тарифов "Укрзализныци", а также сложной логистике из-за европейских портов украинской железной руды довольно трудно конкурировать на глобальном рынке.

Что касается нефтедобычи, то главная нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" потеряла своего главного покупателя - Кременчугский НПЗ. Завод был остановлен еще в апреле из- за российских обстрелов и вряд ли заработает до окончания активных боевых действий. Шебелинский НПЗ также не работает из-за военных рисков . Таким образом, у Украины остается только сырая нефть, которую нельзя переработать ни внутри страны, ни экспортировать через неработающие морские порты.

Ситуация сложная, нефтеперерабатывающие предприятия уничтожены. Но ни шебелинский, ни Кременчуг не работал, работали только маленькие заводы. Например, там нужно что-то делать. Мы видим, что давно нефть не продавали на аукционах. Кременчуг покупал эти крупные предприятия, вряд ли удастся запустить”, - говорит основатель компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

Еще одним ресурсом спрос на оставшийся внутри страны является газ. По оценке главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, добыча газа в Украине в 2020 году сократилась на 5-10%. Так что при сохранении высоких цен на голубое топливо теоретически можно было бы сохранить и высокий уровень рентных поступлений от добычи газа.

Рынок газа в изоляции

20 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №7732, привязавший ренту на добычу природного газа к ценам его продажи на внутреннем рынке. Этот закон должен помочь “Нафтогазу”, который выполняет социальную функцию и продает газ по льготным ценам избежать переплат, а газ, продаваемый промышленным потребителям по новым правилам, будет платить более высокую ренту.

Подобная инициатива уже вносилась в парламент в феврале, еще до российского вторжения. Однако тогда она вызвала возмущение бизнеса , и законопроект отозвали. Хотя если бы подобная инициатива была принята летом 2021 г., она имела бы неплохой эффект и дала бы дополнительные доходы в бюджет. Однако сейчас из-за падения экономики есть большие сомнения в том, что повышение ренты даст доходы в том объеме, в котором их запланировало Правительство. К тому же, рецессия в еврозоне может существенно охладить цены на энергоносители в мире и снизить их цену и на украинском рынке.

Кобаль говорит, что в 2014 году Правительство уже наполняло бюджет повышением ренты на газ, после этого газодобыча упала, а отрасли потребовалось три года, чтобы восстановить объемы добычи.

“Промышленное потребление газа упало более чем в два раза. И цены на рынке газа в Украине вдвое ниже, чем в ЕС. Однако это никоим образом не стимулирует нашу промышленность потреблять газ, потому что цены для нее и так высоки. В промышленном сегменте цена тысячи кубометров газа составляет 45 тысяч гривен без НДС. Газ достаточно важно продать, поэтому у частных компаний убытки, деньги на инвестиции, новые проекты нет”, - говорит Кобаль.

По его словам, частные газодобывающие компании после полномасштабного вторжения снизили добычу более чем на 12-15%, тогда как государственная "Укргаздобыча" оказалась более устойчивой.

Бывший директор по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза", а сейчас эксперт центра Разумкова Максим Белявский сомневается, что запланированный Кабмином показатель поступлений от ренты будет выполнен в следующем году.

“По моему этот показатель, декларирующий минфин за счет роста рентной платы в 2023 году, не будет выполнен на все 100%. Прежде всего, это будет связано с тем, что объемы добычи природного газа в Украине будут оставаться на уровне прошлого года назад планировать бюджет в следующем году и говорить о поступлении рентных платежей нужно исключительно исходя из средневзвешенных поступлений в бюджет в течение 2022 года”, - говорит Билявский.

Он отмечает. что Минфин устанавливая план по поступлениям в бюджет от ренты в 117 млрд гривен мог исходить из того, что цена на газ в следующем году будет расти. Однако из-за того, что Верховной Радой был принят закон, фактически отвязывающий рентную плату от формулы хаб плюс, то есть от цены газа в Европейском союзе, рентная плата будет рассчитываться исходя из индикативной цены в оптовом сегменте Украины.

Поэтому этот план Минфина может быть реализован при росте цены газа на рынке Украины. В то же время эксперт сомневается, что цена газа в Украине будет меняться и считает, что цена на голубое топливо в 2023 году останется в средневзвешенном коридоре 2022 года.

“Сейчас нет таких факторов, которые в условиях изоляции рынка Украины от рынка ЕС свидетельствовали бы о росте цены газа в Украине. Поэтому, скорее всего, мы увидим, что поступления от рентных платежей не будут выполнены, уровень выполнения будет примерно на уровне 2022 года”, - говорит Белявский.