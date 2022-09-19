Ризики рецесії в єврозоні досягли 80%, - Bloomberg

Економісти вважають, що рецессія в Європейському союзі майже неминуча в наступному році. Про це пише Bloomberg.

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"Ризик рецесії в зоні євро досяг найвищого рівня з липня 2020 року, оскільки зростають побоювання, що зимове скорочення енергоресурсів спричинить спад економічної активності", - пише видання.

Економісти, опитані Bloomberg, тепер оцінюють можливість скорочення двох кварталів поспіль у 80% протягом наступних 12 місяців порівняно з 60% у попередньому опитуванні. Економіка Німеччини, найбільша економіка блоку і одна з найбільш схильних до скорочення поставок газу, ймовірно, скоротиться вже в цьому кварталі.

"Домогосподарства та компанії в Європі готуються до можливості нормування енергії після того, як Росія обмежила постачання газу до регіону, і вже борються з рекордно високими темпами інфляції та іншими вузькими місцями у постачанні. Опитування підприємств показують, що з липня активність знижується, і у найближчій перспективі мало ознак покращення", - пише Bloomberg.

Наразі очікується, що інфляція досягне пікових значень в 9,6% в останні три місяці року, що майже вп'ятеро перевищує мету Європейського центрального банку. Респонденти не бачать, що він наблизиться до мети 2% до 2024 року.

У той час як представники Європейського Центробанку передбачали, що економіка єврозони лише стагнуватиме, а не скорочуватиметься, коли вони оновлювали політику цього місяця, вони все частіше б'ють на сполох щодо зростання регіону та перспектив інфляції.

Респонденти тепер бачать, що ЄЦБ раніше зупиняє цикл підвищення ставок, але до лютого піднімає відсоткові ставки до піку 2% за депозитною ставкою. Понад половину очікують підвищення на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ЄЦБ з питань політики у жовтні.

Нагадаємо, про ризики рецесії в США та ЄС економісти заговорили на початку літа. Разом з тим експерти вважають, що рецесія в єврозоні навряд чи спричинить більше збитків економіці України ніж спричинило повномасштабне російське вторгнення.

З іншого боку рецесія може охолодити світову економіку та знизити попит на енергоресурси. Це дозволить приборкати ціни на нафту та газ, котрі стрімко зросли з осені 2020 року, та знизить доходи російського бюджету. Дохід від продажу та видобутку вуглеводні становить майже половину, тож падіння цін на них вплине на здатність країни-агресора фінансувати війну в Україні.