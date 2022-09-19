Риски рецессии в еврозоне достигли 80%, - Bloomberg

Экономисты считают, что рецессия в Европейском союзе почти неизбежна в следующем году. Об этом пишет Bloomberg.

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"Риск рецессии в зоне евро достиг наивысшего уровня с июля 2020 года, поскольку растут опасения, что зимнее сокращение энергоресурсов повлечет за собой спад экономической активности", - пишет издание.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, теперь оценивают возможность сокращения двух кварталов подряд в 80% в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 60% в предыдущем опросе. Экономика Германии, самая большая экономика блока и одна из самых склонных к сокращению поставок газа, вероятно, сократится уже в этом квартале.

"Домохозяйства и компании в Европе готовятся к возможности нормирования энергии после того, как Россия ограничила поставки газа в регион, и уже борются с рекордно высокими темпами инфляции и другими узкими местами в поставках. Опросы предприятий показывают, что с июля активность снижается, и в ближайшей перспективе мало признаков улучшения", – пишет Bloomberg.

Ожидается, что инфляция достигнет пиковых значений в 9,6% в последние три месяца года, что почти в пять раз превышает цель Европейского центрального банка. Респонденты не видят, что он приблизится к цели 2% к 2024 году.

В то время как представители Европейского Центробанка предполагали, что экономика еврозоны будет только стагнировать, а не будет сокращаться, когда они обновляли политику в этом месяце, они все чаще бьют тревогу относительно роста региона и перспектив инфляции.

Респонденты теперь видят, что ЕЦБ раньше останавливает цикл повышения ставок, но до февраля поднимает процентные ставки до пика 2% по депозитной ставке. Более половины ожидают повышения на 75 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ по политике в октябре.

Напомним, о рисках рецессии в США и ЕС экономисты заговорили в начале лета. Вместе с тем эксперты считают, что рецессия в еврозоне вряд ли повлечет больше ущерба экономике Украины, чем повлекло полномасштабное российское вторжение.

С другой стороны, рецессия может охладить мировую экономику и снизить спрос на энергоресурсы. Это позволит укротить стремительно выросшие с осени 2020 года цены на нефть и газ и снизит доходы российского бюджета. Доход от продаж и добычи углеводорода составляет почти половину, поэтому падение цен на них повлияет на способность страны-агрессора финансировать войну в Украине.