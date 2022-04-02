Загарбники нанесли удар по ключовому для України нафтопереробному заводу

Російські загарбники атакували Кременчук і обстріляли Кременчуцький НПЗ з навколишніми складами паливно-мастильних матеріалів, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Для України це вкрай важливо, оскільки цей завод, що належить "Укртатнафті", забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

"На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", – повідомив Лунін і додав, що постраждали кілька людей, які отримали опіки. Але їхньому життю нічого не загрожує.

Екологічної катастрофи немає, а ДСНС контролює ситуацію.

Лунін окремо попросив мешканців Полтавщини не шикуватися в черги по бензин і не створювати штучний дефіцит. Хоча ситуація надзвичайно складна, проте цілком контрольована.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтавській області вночі 2 квітня. Під обстріл потрапили Полтава та Кременчук. Відбулося багато ударів по інфраструктурних об'єктах та житлових будинках.