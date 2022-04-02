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Російські війська завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.
Вночі 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтавській області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, під обстріл потрапили Полтава та Кременчук.
"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах та житлових будинках", - написав Лунін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Глава ОВ зазначив, що на сьогоднішній день в області працюють усі відповідні служби. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюють.
"Не постимемо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу!", – наголосив Лунін.
Близько 3:40 на Полтавщині було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, Збройні сили України повернули під свій контроль 29 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях, які раніше окупували російські війська.
Окрім цього, 60-а окрема піхотна бригада та 4-й танковий батальйон 17-ї окремої танкової бригади звільнили 11 населених пунктів у Херсонській області.
Раніше десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами звільнили від російської окупації п'ять населених пунктів Запорізької області.