Російські війська завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.

Вночі 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтавській області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, під обстріл потрапили Полтава та Кременчук.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах та житлових будинках", - написав Лунін.

Глава ОВ зазначив, що на сьогоднішній день в області працюють усі відповідні служби. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюють.

"Не постимемо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу!", – наголосив Лунін.

Близько 3:40 на Полтавщині було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, Збройні сили України повернули під свій контроль 29 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях, які раніше окупували російські війська.

Окрім цього, 60-а окрема піхотна бригада та 4-й танковий батальйон 17-ї окремої танкової бригади звільнили 11 населених пунктів у Херсонській області.

Раніше десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами звільнили від російської окупації п'ять населених пунктів Запорізької області.