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ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Запорожской области
Десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями Сил обороны освободили от российской оккупации 5 населенных пунктов Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-центр Командования ДШВ ВСУ.
Украинским военным удалось вернуть под контроль населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.
"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины – это сверхважно. Ибо главное качество каждого десантника – способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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