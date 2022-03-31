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ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Запорожской области

ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Запорожской области
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

Десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями Сил обороны освободили от российской оккупации 5 населенных пунктов Запорожской области.

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Об этом сообщает пресс-центр Командования ДШВ ВСУ.

Украинским военным удалось вернуть под контроль населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины – это сверхважно. Ибо главное качество каждого десантника – способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях", — говорится в сообщении.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько