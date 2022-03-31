ЗСУ звільнили 5 населених пунктів у Запорізькій області

Десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами Сил оборони звільнили від російської окупації 5 населених пунктів Запорізької області.

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Про це повідомляє пресцентр Командування ДШВ ЗСУ.

Українським військовим вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

"Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗСУ це надважливо. Бо головна якість кожного десантника — здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах", — йдеться у повідомленні.

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