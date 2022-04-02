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Происшествия
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Российские войска нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

Российские войска нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

Ночью 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, под обстрел попали Полтава и Кременчуг.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Лунин.

Глава ОВА отметил, что на сегодняшний день в области работают все соответствующие службы. Информацию о количестве пострадавших уточняют.

"Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!", – подчеркнул Лунин.

Около 3:40 в Полтавской области была объявлена ​​воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 29 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, которые ранее оккупировали российские войска.

Кроме этого, 60-я отдельная пехотная бригада и 4-й танковый батальон 17-й отдельной танковой бригады освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области.

Ранее десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.

Автор:
Дмитрий Нарожный