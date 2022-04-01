В Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов

На Херсонщине украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники. О этом сообщила пресс-служба группировки войск "Юг".

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Усилиями 60-й отдельной пехотной бригады и 4-го танкового батальона 17-й отдельной танковой бригады освобождены 11 населенных пунктов: Малая Шестерня, Нововоронцовка, Новогригоровка, Тополино, Красновка, Княжевка, Свободное, Каменка, Кочубеевка, Пригорье, Орлово.

Местное население обеспечили гуманитарной помощью: медикаментами, продуктами питания.

В ходе операций по освобождению населенных пунктов ВСУ взяли многочисленные трофеи: танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.

Напомним, десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.

В то же время оккупанты решили сбежать из Зоны отчуждения ЧАЭС после того, как начали ощущать симптомы лучевой болезни.