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Армия РФ покидает Чернобыль

Армия РФ покидает Чернобыль
Оккупанты получили сильную дозу радиации и теперь покидают ЧАЭС. Фото: ua.depositphotos.com

Российские войска в Чернобыле через месяц войны начали ощущать первые симптомы лучевой болезни. Оккупанты решили сбежать из Зоны отчуждения и уже направились в сторону украинско-белоруской границы. 

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Военные армии РФ утром 31 марта сообщили сотрудникам ЧАЭС, что они покидают Чернобыль и ее город-спутник Славутич.

"Отметим, что подтвердилась и информация об окопах, которые россияне строили прямо в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждении. Неудивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни", — отметили в "Энергоатоме".

После обнаружения первых симптомов военные начали планировать бунт. Вскоре командиры решили отправить солдат обратно в Россию.

Российские военные захватили ЧАЭС в первый день полномасштабной войны, 24 февраля. Оккупанты неоднократно создавали риски распространения радиации. Когда начали гореть леса, захватчики мешали спасателям их потушить.

9 марта была перебита последняя ЛЭП напряжением 750 кВ, питавшая ЧАЭС, все ее объекты оказались обесточенными, но электроснабжение станции удается поддерживать с помощью дизель-генераторов.  Вскоре Украина восстановила подачу электроэнергии.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан