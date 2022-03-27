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Вблизи зоны отчуждения ЧАЭС российские войска перевозят десятки тонн снарядов

Вблизи зоны отчуждения ЧАЭС российские войска перевозят десятки тонн снарядов
Фото: the Village Украина

Это повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году.

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Вблизи Зоны отчуждения ЧАЭС российские войска транспортируют и хранят десятки тонн артиллерийских снарядов, что создает угрозу экологической безопасности стран мира. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. 

"Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и оговорки и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", - говорится в сообщении. 

Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области республики Беларусь.

Транспортный коридор оккупантов проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем городе Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

Также российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так входящая в группировку 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области получила разрешение на использование указанных боеприпасов.

Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно.

Напомним, что 13 марта на Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение,