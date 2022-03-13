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Энергетика
Дата публикации

На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение - Энергоатом

На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение - Энергоатом
Фото: Слово и Дело

В “Энергоатоме” призвали международных партнеров совместно с Украиной повлиять на российских оккупантов и заставить их покинуть украинскую АЭС в Чернобыле.

Сегодня, 13 марта 2022 года, специалистам НЭК "Укрэнерго", атомщикам и электрикам удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченной российскими оккупантами. Об этом сообщили в "Энергоатоме". 

Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, а не от резервного питания.

"Подчеркиваю, что ЧАЭС - это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты", - говорится в сообщении "Энергоатома". 

Ведомство еще раз обратилось к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ с призывом помочь защитить ядерные объекты в Украине. Так как в настоящее время крайне необходимо заставить российских оккупантов покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины.

Напомним, что 9 марта системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передавать информацию в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).