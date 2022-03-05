Шмыгаль призвал направить на украинские АЭС представителей ЕС и МАГАТЭ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Международное агентство по атомной энергетике и Европейский Союз направить на все пять атомных станций Украины миротворческих групп из представителей ЕС, МАГАТЭ, Государственного агентства ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Об этом глава правительства заявил в своем видеообращении.

По словам премьера, радиация не имеет границ, а возможной зоной поражения является весь мир.

“В очередной раз призываю международное сообщество в лице МАГАТЭ и ЕС обеспечить прибытие на все пять атомных станций Украины миротворческих групп в составе представителей ЕС, МАГАТЭ и ГИЯРУ. Это вопрос безопасности всего мира!”, – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее Украина просила МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами, то есть ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, запрет доступа/закрытия территории) и активизировать действия по недопущению актов терроризма сразу после захвата войсками РФ зоны ЧАЭС.

Напомним, 4 марта российские оккупационные войска захватили административный корпус крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли ЗАЭС, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Позднее в "Укрэнерго" сообщили, что станция не пострадала. На ЗАЭС работает только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.

В свою очередь, в ГИЯРУ подчеркнули, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции в ночь на 5 марта воздушные массы разнесут радиоактивную пыль на Кавказ, прикаспийский регион и Казахстан.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов приехать в украинский Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с украинскими АЭС.