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Энергетика
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Гендиректор МАГАТЭ готов приехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с украинскими АЭС

Гендиректор МАГАТЭ готов приехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с украинскими АЭС
Фото: The Times of Israel

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов приехать в украинский Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с украинскими АЭС. Об этом сообщает телеграм-канал "Энергоатома".

"Гендиректор МАГАТЭ заявил о готовности уехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС в Украине", — сказано в сообщении. 

Напомним, 4 марта российские оккупационные войска захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Ранее войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Позже в Укрэнерго заявили, что станция не пострадала. На ЗАЭС работает только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.

Автор:
Степан Крьока