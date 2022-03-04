Гендиректор МАГАТЕ готовий приїхати до Чорнобиля, щоб проконтролювати ситуацію з українськими АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий приїхати до українського Чорнобиля, щоб проконтролювати ситуацію з українськими АЕС. Про це повідомляє телеграм-канал "Енергоатому".

"Гендиректор МАГАТЕ заявив про готовність виїхати до Чорнобиля, щоб проконтролювати ситуацію з АЕС в Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Раніше війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Пізніше в Укренерго заявили, що станція не постраждала. На ЗАЕС працює лише один блок, решта переведено в безпечний режим та відключено від енергосистеми.