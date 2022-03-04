Оккупанты захватили админкорпус Запорожской АЭС

Российские оккупационные войска захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме", — сказано в сообщении.

В свою очередь Государственная инспекция ядерного регулирования сообщает, что персонал станции работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также производятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки №№ 2, 3 отключены от сети и производится охлаждение ядерных установок.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6 производится охлаждение ядерных установок.

Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

В настоящее время охлаждение ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС обеспечивается проектными системами энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Утрата возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Это может превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи.

Напомним, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.