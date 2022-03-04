Окупанти захопили адмінкорпус Запорізької АЕС

Російські окупаційні війська захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому".

"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію станція – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон в нормі", — сказано у повідомленні.

У свою чергу Державна інспекція ядерного регулювання повідомляє, що персонал станції працює на своїх робочих місцях, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації. Також здійснюються обходи для ідентифікації всіх пошкоджень на майданчику.

Стан енергоблоків:

Енергоблок №1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки №№ 2, 3 відключені від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.

Енергоблок №4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки № 5, 6 провадиться розхолодженням ядерних установок.

Зміна радіаційного стану на цей час не зафіксована.

Наразі охолодження ядерного палива на енергоблоках Запорізької АЕС забезпечується проєктними системами енергоблоків згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації. Втрата можливості охолодження ядерного палива спричинить значний радіоактивний викид у навколишнє середовище. За результатами такої події може перевищити всі попередні аварії на АЕС, включаючи аварію на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі.

Нагадаємо, війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.