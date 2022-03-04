Из-за обстрелов оккупантов на Запорожской АЭС возник пожар, с ним справилась ГСЧС

Войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе, сообщает ГСЧС Украины.

Оккупанты сначала не допускали пожарных для тушения возгорания. При этом, по словам и.о. генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова, была нарушена ядерная безопасность.

Затем сотрудники ГСЧС все-таки выехали на место пожара и установили, что загорелись помещения на третьем, четвертом и пятом этажах.

"В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В связи с ситуацией президента Украины Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам.

"Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они готовились к этому. Обращаюсь ко всем, кто знает слово Чернобыль. Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз больше", — заявил Зеленский.

Армия РФ продолжает наносить удары по инфраструктуре и жилым домам. В результате авиаудара в Чернигове 3 марта погибли по меньшей мере 33 человека.

В Ахтырке Сумской области в после российского авиаудара 3 марта оказалась разрушенной теплоэлектроцентраль, город остался без света и тепла.