Через обстріл окупантів на Запорізькій АЕС виникла пожежа, з нею впоралася ДСНС

Війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі, повідомляє ДСНС України.

Окупанти спочатку не допускали пожежників для гасіння спалаху. При цьому, за словами в.о. генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, було порушено ядерну безпеку.

Потім співробітники ДСНС таки виїхали на місце пожежі та встановили, що спалахнули приміщення на третьому, четвертому та п'ятому поверхах.

"О 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у місті Енергодар було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку із ситуацією президента України Володимир Зеленський звернувся до європейських лідерів.

"Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють. Вони готувалися до цього. Звертаюся до всіх, хто знає слово Чорнобиль. Росія хоче це повторити і вже повторює, але вшестеро більше", — заявив Зеленський.

Армія РФ продовжує завдавати ударів по інфраструктурі та житловим будинкам. В результаті авіаудару в Чернігові 3 березня загинули щонайменше 33 особи.

В Охтирці Сумської області після російського авіаудару 3 березня виявилася зруйнованою теплоелектроцентраль, місто залишилося без світла і тепла.