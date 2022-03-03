РФ нанесла авиаудары по Чернигову — погибли минимум 33 человека

Армия России продолжает наносить удары по инфраструктуре и жилым домам. В результате авиаудара в Чернигове 3 марта погибли, по меньшей мере, 33 человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18:20 спасатели достали из-под завалов тела 33 погибших и 18 травмированных. При этом обстрелы продолжаются, поэтому спасательные работы временно приостановлены.

Сколько еще людей находятся под завалами, на данный момент неизвестно.

В свою очередь глава в Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что во всем регионе возможны перебои со связью, Интернетом, электроэнергией.

"Все это чтобы нагнать панику и легче продвигать фейки. Зарядите телефоны и паувербанки. Имейте холодную голову, хоть это и тяжело. Российская и белорусская армии свирепствуют. Сегодня из самолетов обстреляны многоэтажки, ракеты летели на школы... Погибают мирные люди", - рассказал Чаус.

Он также подчеркнул, что поблизости, где ударили российские военные, нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Также утром 3 марта при обстреле российской армии снаряд попал в нефтебазу в городе Чернигове.