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Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове: горит резервуар с дизельным топливом
Утром 3 марта при обстреле российской армии снаряд попал в нефтебазу в городе Чернигове.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что попадание произошло в 08:10 по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра". В результате попадания снаряда в нефтебазу произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. куб. м дизельного горючего.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал