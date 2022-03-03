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Происшествия
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Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове: горит резервуар с дизельным топливом

Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове
Фото: ГСЧС

Утром 3 марта при обстреле российской армии снаряд попал в нефтебазу в городе Чернигове.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что попадание произошло в 08:10 по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра". В результате попадания снаряда в нефтебазу произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. куб. м дизельного горючего.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Автор:
Светлана Манько