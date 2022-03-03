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Росія обстріляла нафтобазу у Чернігові: горить резервуар із дизельним паливом
Вранці 3 березня під час обстрілу російської армії снаряд потрапив у нафтобазу у місті Чернігів.
Про це повідомили у ДСНС.
Зазначається, що потрапляння сталося о 08:10 на вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Астра". Внаслідок попадання снаряда в нафтобазу стався спалах резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. куб. м дизельного пального.
Інформація про жертви та постраждалих уточнюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал