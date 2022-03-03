Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Події
Дата публікації

Росія обстріляла нафтобазу у Чернігові: горить резервуар із дизельним паливом

Росія обстріляла нафтобазу у Чернігові
Фото: ДСНС

Вранці 3 березня під час обстрілу російської армії снаряд потрапив у нафтобазу у місті Чернігів.

Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що потрапляння сталося о 08:10 на вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Астра". Внаслідок попадання снаряда в нафтобазу стався спалах резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. куб. м дизельного пального.

Інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

Автор:
Світлана Манько