РФ завдала авіаударів по Чернігову — загинуло щонайменше 33 особи

Армія Росії продовжує завдавати ударів по інфраструктурі та житловим будинкам. Внаслідок авіаудару в Чернігові 3 березня загинули щонайменше 33 особи. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 18:20 рятувальники дістали з-під завалів тіла 33 загиблих та 18 травмованих. При цьому обстріл триває, тому рятувальні роботи тимчасово призупинені.

Скільки ще людей перебувають під завалами, наразі невідомо.

У свою чергу голова у Чернігівській ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що у всьому регіоні можливі перебої зі зв'язком, інтернетом, електроенергією.

"Все це щоб наздогнати паніку і легше просувати фейки. Зарядіть телефони та паувербанки. Майте холодну голову, хоч це й важко. Російська та білоруська армії лютують. Сьогодні з літаків обстріляно багатоповерхівки, ракети летіли на школи... Гинуть мирні люди", - розповів Чаус.

Він також наголосив, що поблизу місць, де вдарили російські військові, немає жодних військових об'єктів. Поруч знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Також вранці 3 березня під час обстрілу російської армії снаряд потрапив у нафтобазу у місті Чернігові.