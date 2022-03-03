Российская авиация разбомбила Ахтырскую ТЭЦ: есть погибшие, город без света и тепла (ВИДЕО)

В Ахтырке Сумской области в результате авиаудара 3 марта оказалась разрушена теплоэлектроцентраль. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей примерно на 18:00, на месте обнаружены тела двух погибших. Кроме того, из-под завалов достали травмированную женщину, которую передали медикам. Работы по разбору завалов ведутся 14 бойцами ГСЧС с тремя единицами техники.

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Ахтырки Павел Кузьменко, жертвой российского авианалета стал также железнодорожный вокзал и жилые районы города.

По его словам, "погибли много работников ТЭЦ". Теплоснабжение в городе прекращено, электроснабжения также отсутствует.

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Напомним также, что 28 февраля российские войска нанесли удар по воинской части в западной части Ахтырки.

Погибли, по словам, главы Сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого, до 70 человек. Разбор завалов ГСЧС и местные жители продолжали даже 2 марта.

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В то же время отметим, что утром 3 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские пограничники и военные накануне вышли к границе с Россией в Сумской области, однако не уточнил подробнее эту информацию.