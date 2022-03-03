Російська авіація розбомбила Охтирську ТЕЦ: є загиблі, місто без світла та тепла (ВІДЕО)

В Охтирці Сумської області внаслідок авіаудару 3 березня виявилася зруйнованою теплоелектроцентраль. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників приблизно на 18:00, на місці виявлено тіла двох загиблих. Крім того, з-під завалів дістали травмовану жінку, яку передали медикам. Роботи з розбору завалів ведуться 14 бійцями ДСНС із трьома одиницями техніки.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Охтирки Павло Кузьменко, жертвою російського авіанальоту став також залізничний вокзал та житлові райони міста.

За його словами, загинуло багато працівників ТЕЦ. Теплопостачання у місті припинено, електропостачання також відсутнє.

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Нагадаємо також, що 28 лютого російські війська завдали удару по військовій частині в західній частині Охтирки.

Загинули, за словами голови Сумської обладміністрації Дмитра Живицького, до 70 осіб. Розбір завалів ДСНС та місцеві жителі продовжували навіть 2 березня.

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Водночас зазначимо, що вранці 3 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що українські прикордонники та військові вийшли напередодні до кордону з Росією у Сумській області, проте не уточнив цю інформацію.