У Сумській області ЗСУ за один вечір знищили близько 180 одиниць техніки РФ, – голова ОДА

На Сумщині ввечері у вівторок, 1 березня, ЗСУ завдали потужних ударів, внаслідок яких окупанти зазнали великих втрат. Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Українські бійці із застосуванням безпілотника "Байрактар" завдали удару по стоянці техніки біля села Пустовойтівка Роменського району. Знищено близько 80 одиниць, з яких близько половини - "Гради".

Крім того, поблизу села Бішкінь ЗСУ знищили ще близько 100 одиниць російської техніки, здебільшого танки та БТР.

Про втрати живої сили окупантів даних поки що немає.

Нагадаємо, увечері 1 березня російська ракета "Калібр" вдарила по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у Житомирі. Внаслідок удару спалахнули житлові будинки.

У Харкові під час обстрілів окупантами ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено.