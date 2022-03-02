У Харкові нові ракетні удари: горять будівлі головного управління Нацполіції та СБУ та університету Каразіна

2 березня близько 08:10 по Харкову було завдано нових ракетних ударів по будівлі СБУ в Харківській області, ГУ Нацполіції в Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Про це повідомляє ДСНС.

"Харків. Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза поширення пожежі. На місці працюють рятувальники. Число постраждалих та руйнувань уточнюється", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Від ДСНС залучено 90 осіб та 21 од. техніки. Роботи продовжуються.

Радник міністра МВС Антон Геращенко також повідомив, що "горить будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, яка була через дорогу від будівлі МВС".

Точна кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Зазначимо, внаслідок ворожого ракетного обстрілу будівлі Харківської обласної адміністрації вранці 1 березня, за попередніми даними, загинуло щонайменше семеро людей. Ще 24, включаючи одну дитину, було травмовано. З них 11 перебувають у важкому стані.