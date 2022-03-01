Харків та Київ для Росії зараз головні мішені, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав Росію державою-терористом та заявив, що оборона столиці зараз ключовий пріоритет для держави.

Відео нового звернення опублікував Офіс президента.

"Харків. Удар крилатою ракетою у найбільшу площу Європи — Свободи. Десятки жертв. Ось такі ціна свободи", — сказав Зеленський, додавши, що по ній вдарили з території Білгородської області.

Він зазначив, що на цій площі не було військової мети.

"Це державний тероризм. Закликаємо всіх негайно відреагувати. Харків та Київ для Росії зараз головні мішені. Оборона столиці – ключовий пріоритет для держави. Захистимо Київ – захистимо країну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 1 березня російські війська завдали удару по самому центру Харкова. Снаряд упав на майдані Свободи, біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Наразі відомо про 6 загиблих.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.