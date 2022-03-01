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Харків та Київ для Росії зараз головні мішені, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав Росію державою-терористом та заявив, що оборона столиці зараз ключовий пріоритет для держави.
Відео нового звернення опублікував Офіс президента.
"Харків. Удар крилатою ракетою у найбільшу площу Європи — Свободи. Десятки жертв. Ось такі ціна свободи", — сказав Зеленський, додавши, що по ній вдарили з території Білгородської області.
Він зазначив, що на цій площі не було військової мети.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це державний тероризм. Закликаємо всіх негайно відреагувати. Харків та Київ для Росії зараз головні мішені. Оборона столиці – ключовий пріоритет для держави. Захистимо Київ – захистимо країну", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, вранці 1 березня російські війська завдали удару по самому центру Харкова. Снаряд упав на майдані Свободи, біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Наразі відомо про 6 загиблих.
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