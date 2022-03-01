Харьков и Киев для России сейчас — главные мишени, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию государством-террористом и заявил, что оборона столицы сейчас ключевой приоритет для государства.

Видео нового обращения опубликовал Офис президента.

"Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь Европы — Свободы. Десятки жертв. Вот такие цена свободы", — сказал Зеленский добавив, что по ней ударили с территории Белгородской области.

Он указал, что на этой площади не было военной цели.

"Это государственный терроризм. Призываем всех немедленно отреагировать. Харьков и Киев для России сейчас главные мишени. Оборона столицы — ключевой приоритет для государства. Защитим Киев — защитим страну", — сказал Зеленский.

Напомним, утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации. Сейчас известно о 6 погибших.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.