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На площади Свободы в Харькове прогремел мощный взрыв: снаряд разорвался у здания ОГА (ВИДЕО)
Утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.
На видео видно, как большой взрыв происходит на самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.
В момент взрыва на перекрестке находятся многие автомобили и люди.
Также в сети появились видео с последствиями взрыва. Окна выбиты у всех зданий, расположенных по соседству с ОГА. Горел припаркованный рядом автомобиль, на дороге разбросаны доски.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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