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На площади Свободы в Харькове прогремел мощный взрыв: снаряд разорвался у здания ОГА (ВИДЕО)

На площади Свободы в Харькове прогремел мощный взрыв: снаряд разорвался у здания ОГА (ВИДЕО)
Фото: скриншот видео

Утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

На видео видно, как большой взрыв происходит на самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.

В момент взрыва на перекрестке находятся многие автомобили и люди.

Также в сети появились видео с последствиями взрыва. Окна выбиты у всех зданий, расположенных по соседству с ОГА. Горел припаркованный рядом автомобиль, на дороге разбросаны доски.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько