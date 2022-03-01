На площади Свободы в Харькове прогремел мощный взрыв: снаряд разорвался у здания ОГА (ВИДЕО)

Утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

На видео видно, как большой взрыв происходит на самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.

08.01.52 Харків, Майдан Свободи...



Якщо чесно я втратила дар мови. Я не знаю як не плакати. Це центр міста. Головна площа. Харківська ОДА. pic.twitter.com/SUAnOi0GmM — Крейсерка 🇺🇦 новинарня (@Battlecruiser_a) March 1, 2022

В момент взрыва на перекрестке находятся многие автомобили и люди.

Также в сети появились видео с последствиями взрыва. Окна выбиты у всех зданий, расположенных по соседству с ОГА. Горел припаркованный рядом автомобиль, на дороге разбросаны доски.

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