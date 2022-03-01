На площі Свободи в Харкові прогримів потужний вибух: снаряд розірвався біля ОДА (ВІДЕО)

Вранці 1 березня російські війська завдали удару по самому центру Харкова. Снаряд упав на майдані Свободи біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

На відео видно, як великий вибух відбувається на найбільшій площі Харкова, неподалік будівлі обласної адміністрації.

08.01.52 Харків, Майдан Свободи...



Якщо чесно я втратила дар мови. Я не знаю як не плакати. Це центр міста. Головна площа. Харківська ОДА. pic.twitter.com/SUAnOi0GmM — Крейсерка 🇺🇦 новинарня (@Battlecruiser_a) March 1, 2022

У момент вибуху на перехресті перебувають багато автомобілів та людей.

Також у мережі з'явилися відео із наслідками вибуху. Вікна вибиті біля всіх будівель, розташованих по сусідству з ОДА. Горів припаркований поряд автомобіль, на дорозі розкидані дошки.

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