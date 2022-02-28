Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з "Градів" (ВІДЕО)

Російські військові у понеділок масово обстріляли Харків із "Градів", є загиблі та поранені.

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

"Харків щойно масовано обстріляно з "Градів". Десятки загиблих та сотні поранених".

Точна кількість загиблих та постраждалих наразі невідома.

За даними "Української правди", обстріл вівся по кварталу вулиць Гвардійців-Широкинців, Дружби Народів та проспекту Тракторобудівників.

Під прицільний обстріл потрапили Державна пожежно-рятувальна частина №22, склади на вулиці Бучми та гаражний кооператив.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив:

"Йдуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна".

Він заявив, що ще не відомо скільки загиблих.

"Йдуть обстріли житлових масивів. Щойно був обстріл. У нас 15 поранених військових, 16 місцевих поранено, одна жінка загинула. Це попередня інформація, ми ще не розуміємо, скільки загиблих".

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП повідомив, що зараз тривають обстріли мікрорайонів Харкова Олексіївка, Салтівка, Павлопіль, там проживає понад 1 млн людей.

"Це страшно, луплять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки що неможливо. Можливо, далі піде наступ", — сказав співрозмовник.