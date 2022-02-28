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Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з "Градів" (ВІДЕО)
Російські військові у понеділок масово обстріляли Харків із "Градів", є загиблі та поранені.
Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.
"Харків щойно масовано обстріляно з "Градів". Десятки загиблих та сотні поранених".
Точна кількість загиблих та постраждалих наразі невідома.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними "Української правди", обстріл вівся по кварталу вулиць Гвардійців-Широкинців, Дружби Народів та проспекту Тракторобудівників.
Під прицільний обстріл потрапили Державна пожежно-рятувальна частина №22, склади на вулиці Бучми та гаражний кооператив.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив:
"Йдуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна".
Він заявив, що ще не відомо скільки загиблих.
"Йдуть обстріли житлових масивів. Щойно був обстріл. У нас 15 поранених військових, 16 місцевих поранено, одна жінка загинула. Це попередня інформація, ми ще не розуміємо, скільки загиблих".
Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП повідомив, що зараз тривають обстріли мікрорайонів Харкова Олексіївка, Салтівка, Павлопіль, там проживає понад 1 млн людей.
"Це страшно, луплять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки що неможливо. Можливо, далі піде наступ", — сказав співрозмовник.