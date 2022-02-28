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Оккупанты обстреливают жилые кварталы Харькова из "Градов" (ВИДЕО)

Оккупанты обстреливают жилые кварталы Харькова из "Градов" (ВИДЕО)
Фото обстрелов Харькова

Российские военные в понедельник массировано обстреляли Харьков из "Градов", есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.

"Харьков только что массировано обстрелян из "Градов". Десятки погибших и сотни раненых".

Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

По данным "Украинской правды", обстрел велся по кварталу улиц Гвардейцев-Широкинцев, Дружбы Народов и проспекту Тракторостроителей.

Под прицельный обстрел попали Государственная пожарно-спасательная часть №22, склады по улице Бучмы и гаражный кооператив.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил:

"Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, настоящая война".

Он заявил, что еще неизвестно, сколько погибших.

"Идут обстрелы жилмассивов. Только что был обстрел. У нас 15 раненых военных, 16 местных ранены, одна женщина погибла. Это предварительная информация, мы еще не понимаем, сколько погибших".

Зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП сообщил, что сейчас идут обстрелы микрорайонов Харькова Алексеевка, Салтовка, Павлополь, там проживает более 1 млн человек.

"Это страшно, лупят из артиллерии просто по жилым домам. Посчитать потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление", — сказал собеседник.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, комендантский час в Харькове и области начался в три часа дня и продлится до шести утра вторника. Причина этого — большое количество диверсионных групп, которые проникли в город.

Харьков полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. ВСУ сдались в плен десятки российских бойцов. Жителей Харьковщины просят быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору.

Автор:
Светлана Манько